МИД Китая: современное глобальное развитие требует совместной борьбы с изменениями климата

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Борьба с климатическими изменениями в современном мире стала обязательным условием успешного развития глобальной экономики и требует от международного сообщества соответствующих объединенных усилий. Такую точку зрения высказал спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, министр иностранных дел Китая Ван И, сообщил во вторник МИД КНР.

"Изменения климата - проблема, с которой столкнулись все страны. Будущее человечества, его судьба зависят от наших совместных усилий в данном направлении, - цитирует сайт китайского внешнеполитического ведомства дипломата, прибывшего в Нью-Йорк для участия в серии мероприятий ООН. - Необходимо обеспечить органичную сочетаемость мер по борьбе с климатическими изменениями с усилиями, предпринимаемыми для стимулирования экономического развития".

По словам Ван И, переход к низкоуглеродным технологиям - обязательное условие для прогресса и ускорения динамики экономического роста. "Необходимо обеспечить многостороннее взаимодействие по этим вопросам, придерживаться принципа "вместе, но по-разному" при распределении ответственности, помогать развивающимся странам в усилении их потенциала по реализации соответствующих контрмер", - подчеркнул он.

Министр отметил, что Китай продолжит придерживаться своей ключевой стратегии по борьбе с климатическими изменениями, будет четко соблюдать свои международные обязательства по этим важным вопросам. "Мы должны верить в победу, активно действовать, стремиться к сотрудничеству", - подытожил глава МИД.