Fox: у рассказавшего о беседе Трампа и Зеленского не было прямого доступа к разговору

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Информатор, рассказавший о беседе президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, не имел прямого доступа к их телефонному разговору. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Телеканал подчеркивает, что обычно во время телефонных разговоров Трампа рядом с ним находятся несколько человек из его администрации, однако информатор не входил в их число. При этом источники Fox News затрудняются сказать, каким образом информатор мог ознакомиться с деталями беседы.

Как сообщила 20 сентября со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса.

По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.