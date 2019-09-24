США продлили соглашение об использовании военных баз Сингапура

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун продлили до 2035 года двустороннее соглашение о военном сотрудничестве, позволяющее Вашингтону использовать в Юго-Восточной Азии сингапурскую военную инфраструктуру. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства обороны республики.

"Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты будут играть более значимую роль и в Юго-Восточной Азии, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - заявил журналистам в Нью-Йорке Ли Сянь Лун. "Данное соглашение, которое впервые было подписано в 1990 году, отражает тесное сотрудничество между нашими государствами в оборонной сфере, а также предоставляет возможности для развития взаимодействия в других областях - безопасности, экономике, борьбе с терроризмом, гуманитарных обменах", - подчеркнул глава правительства.

Соглашение позволяет Пентагону использовать военно-морскую и военно-воздушную базы Сингапура для своих нужд, в том числе при проведении маневров, развертывании авианесущих группировок, заходов кораблей и прочее.