В Сеуле заявили о готовности обсуждать вопрос повышения взноса на содержание войск США

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Южная Корея готова обсуждать с США вопросы распределения расходов на содержание американского воинского контингента в стране исходя из того, что взносы Сеула должны оставаться на справедливом уровне. Как сообщил во вторник в Сеуле на брифинге для СМИ представитель администрации президента, об этом южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Нью-Йорке.

"Президент Мун Чжэ Ин подчеркнул, что расходы должны распределяться между сторонами на разумном и справедливом уровне", - подчеркнул представитель южнокорейской администрации.

Он также сообщил, что в ходе встречи Мун Чжэ Ин проинформировал Трампа о стабильном росте расходов Сеула на национальную оборону, закупки американских вооружений и выплат на содержание 28-тысячного американского контингента.

"Лидеры двух стран подтвердили намерение не использовать против Северной Кореи военную силу, а также готовность предложить ей лучшее будущее в случае отказа Пхеньяна от ядерной программы", - добавил чиновник.

Стороны не обсуждали чувствительный вопрос выхода Сеула из соглашения с Токио об обмене разведывательной информацией о КНДР, добавил он. Нынешний саммит продлился около часа и стал девятой по счету встречей Мун Чжэ Ина и Трампа.

Как ожидается, уже на этой неделе начнутся переговоры между Республикой Корея и США по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента. Вашингтон уже обозначил, что намерен потребовать значительного увеличения взноса Южной Кореи. По данным СМИ, в ходе предшествующих переговоров представители США утверждали, что ежегодно тратят на эти цели около 5 млрд долларов, а вклад Южной Кореи в 2019 году составляет менее 1 млрд долларов.