СМИ: Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея увеличит помощь КНДР по мере денуклеаризации

СЕУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Республика Корея готова нарастить гуманитарную помощь КНДР по линии ООН по мере денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщает во вторник телеканал KBS, об этом южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По информации телеканала, Мун Чжэ Ин также поблагодарил Гутерриша за поддержку усилий Сеула в вопросе установления мира на Корейском полуострове, призвав ООН продолжать работать в данном направлении.

По данным KBS, Гутерриш выразил Мун Чжэ Ину благодарность за сотрудничество с ООН, отметив роль президента в налаживании диалога между Пхеньяном и Вашингтоном и нормализации межкорейских отношений.

Генсек ООН также призвал южнокорейское правительство проявить более активную позицию в вопросе сокращения объемов выбросов углекислого газа в том числе за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Мун Чжэ Ин заверил, что меры в этом направлении уже принимаются.