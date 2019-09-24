Президенты США и Южной Кореи обсудили ситуацию с КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп обсудил на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке способы укрепления союза двух стран, а также выразил уверенность в том, что КНДР выполнит обязательства, взятые ранее на двусторонних саммитах. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Двое лидеров подтвердили, что союз Соединенных Штатов и Республики Корея занимает центральное место в обеспечении мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, они также обсудили способы дальнейшего укрепления союза, в том числе за счет оперативного заключения, до конца 2019 года, нового соглашения о совместном выделении средств на военные расходы", - сообщается в документе.

"Президент Трамп рассказал о своих взаимоотношениях с председателем [Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном и выразил уверенность в том, что председатель [Госсовета КНДР Ким Чен] Ын выполнит обязательства, данные во время исторических саммитов в Сингапуре и Ханое", - подчеркивает пресс-служба Белого дома.