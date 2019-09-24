WP: Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине из-за коррупции в стране

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут ненадлежащим образом израсходованы из-за коррупции в этой стране. Решение было принято по меньшей мере за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и не имело к нему никакого прямого отношения. Такое объяснение дали в понедельник газете The Washington Post трое представителей американской администрации высокого ранга.

Согласно этим данным, распоряжение Трампа было передано Госдепартаменту и Пентагону в середине июля, а телефонный разговор состоялся 25 июля. По словам источников издания, у Трампа были сомнения по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить то, как они расходуются.

Как отметил один из представителей администрации, Трампа беспокоило то, что "на Украине очень много коррупции". Другой источник категорически отверг утверждения о том, что Трамп таким образом намеревался оказать давление на Зеленского. "Это ничего общего не имело с принципом услуга за услугу", - заявил он.

При этом решение о разморозке фондов, по словам представителей администрации, было продиктовано тем, что 30 сентября заканчивался финансовый год. В Белом доме опасались, что в случае, если деньги, выделение которых было ранее одобрено Конгрессом, не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона со стороны исполнительной ветви власти.

Военная помощь Украине

В конце августа американская газета Politico проинформировала о том, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечалось в статье, глава американской администрации хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если администрация целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.

12 сентября представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Государственный департамент и Министерство обороны США приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности. Речь шла как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона и еще о приблизительно $140 млн по линии Госдепа.

Разговор двух президентов

Как утверждала 20 сентября со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали свое расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения Трампа пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.