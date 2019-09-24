Помпео поблагодарил Великобританию, Францию и ФРГ за их совместное заявление по Ирану

ТАСС, 24 сентября. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что Вашингтон благодарен Лондону, Парижу и Берлину за их совместное заявление, в котором они возложили на Иран ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"США благодарят наших близких друзей - Великобританию, Францию и Германию - за их четкое заявление по поводу единоличной ответственности Ирана за акт войны в отношении Саудовской Аравии и того, какое влияние это оказало на регион и весь мир", - написал Помпео в своем Twitter. По его словам, возложение ответственности на Иран будет способствовать "дипломатии и делу мира". "Мы призываем все страны присоединиться к этому осуждению действий Ирана", - добавил госсекретарь.

Великобритания, Франция и Германия в понедельник на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке распространили заявление, в котором отмечалось, что эти страны считают очевидным фактом причастность Ирана к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Британский премьер Борис Джонсон, французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждены, что "эти нападения были направлены против Саудовской Аравии, но они затрагивают все страны и увеличивают опасность возникновения крупного конфликта", говорится в заявлении.