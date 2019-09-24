Число иммигрантов на границе с Мексикой снизилось на 70%

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Число мигрантов, стремящихся попасть через американо-мексиканскую границу в США, сократилось на 70%. Такие данные в понедельник привел и.о. министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн, выступая в Совете по международным отношениям.

По его словам, в мае ежедневно на границу прибывали около 5 тыс. человек и эффективных инструментов, чтобы справиться с миграционным потоком у ведомства не было. "Теперь по сравнению с пиком в мае поток снизился на 64%. Мы значительно развили наши возможности на границе, и сейчас цифра достигла более 70%", - сказал он.

"Ситуация на юго-западной границе не просто касается нашей безопасности, это ведет к гуманитарному кризису и является внешнеполитическим вызовом, причем не только для США, но и для всего региона, - отметил Макэлинэн. - Мы работаем с нашими партнерами по основным факторам, влияющим на нелегальную миграцию".

Макэлинэн также сообщил о том, что на следующей неделе США перестанут применять политику "поймай и отпусти", в соответствии с которой задержанные нелегалы ожидали решения суда на территории Соединенных Штатов. Отныне пойманные будут ожидать вердикта на мексиканской части границы.