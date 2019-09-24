АСЕАН готова стать партнером международного сообщества для обеспечения устойчивого климата

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовы присоединиться к международному сообществу в деле борьбы с изменением климата. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, выступая на саммите по климату в штаб-квартире ООН.

"Ни одна страна не может бороться с изменением климата в одиночку. АСЕАН готова стать партнером международного сообщества для осуществления действий в отношении изменения климата, чтобы обеспечить устойчивый климат для нынешнего и будущих поколений", - подчеркнул премьер Таиланда, чья страна в этом году является председателем объединения. Он также отметил позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его ведущую роль в попытках справиться с изменением климата.

Поддержка международных усилий

Прают Чан-Оча сказал, что страны АСЕАН уязвимы к изменению климата и его воздействие угрожает социально-экономическому развитию региона. Ассоциация принимает меры по сокращению выбросов парниковых газов, заверил он на встрече, в то время как страны - члены объединения также предпринимают шаги, чтобы приспособиться к изменяющемуся климату. Премьер Таиланда отметил, что АСЕАН обязуется участвовать в усилиях международного сообщества по борьбе с изменением климата.

Организация поддерживает Парижское соглашение по климату, в том числе раздел о вкладах, определяемых на национальном уровне, подчеркнул Прают Чан-Оча. На региональном уровне страны АСЕАН осуществляют меры в соответствии с планом ассоциации по социальным и культурным вопросам до 2025 года, с тем чтобы в регионе были устойчивый климат и сообщества, которые не подвержены его изменению. Он сообщил, что у плана АСЕАН есть две цели - переход к альтернативным источникам энергии и снижение зависимости от бензина.

Премьер Таиланда сказал собравшимся, что страны ассоциации достигли цели более эффективного использования энергии, уменьшив ее потребление - регион сократил потребление энергии на 21,9% по сравнению с 2005 годом. Страны АСЕАН будут продолжать экономить энергию, чтобы достичь к 2025 году сокращения ее потребления на 30%, одновременно увеличивая использование возобновляемой энергии на 23%. Организация также работает над тем, чтобы до 2025 года сократить использование бензина небольшими транспортными средствами на 26%, добавил он.

Кроме того, АСЕАН предложит налоговую политику, основанную на энергосбережении и сокращении выбросов углерода, а также представит стандарт энергосбережения при использовании небольших транспортных средств. Прают Чан-Оча сказал, что развитые страны должны оказать финансовую и технологическую поддержку АСЕАН, чтобы помочь организации достичь целей энергосбережения.

Председательство в АСЕАН

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины). Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, приближающимся к $3 трлн валовым внутренним продуктом и стремящимся к той же цифре внешнеторговым товарооборотом.