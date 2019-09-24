Назарбаев предложил провести в Нур-Султане встречу парламентариев России, Китая, США и ЕС

НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой провести встречу парламентариев России, Китая, США и стран Евросоюза в 2020 году в Нур-Султане.

"Политические лидеры "четверки" должны проявить волю, найти пути для разрядки напряженности на планете. Это может произойти только путем диалога и переговоров. Данное мое предложение уже поддержано многими мировыми игроками. В качестве важного шага продвижения такого диалога я предложил бы в следующем году провести в казахстанской столице неформальную встречу парламентариев указанной "четверки", - сказал Назарбаев на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии во вторник.

IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии, участие в котором примет руководство высших законодательных органов 65 стран, проходит в столице Казахстана. Тема совещания заявлена как "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". Россию представляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.