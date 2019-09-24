Президент Гаити отменил поездку в США из-за политической нестабильности в стране

ГАВАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Гаити Жовенель Моиз в понедельник принял решение отменить поездку в Нью-Йорк, где планировалось его участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщило агентство Prensa Latina визит был отменен из-за инцидента со стрельбой в парламенте и протестов в Порт-о-Пренсе.

Делегацию Гаити на сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Бощи Эдмон. Выступление представителя республики запланировано на четверг.

В данный момент в столице и ряде крупных городов страны проходят протестные акции, сопровождаемые беспорядками возле правительственных зданий и перекрытием дорог. Одним из основных требований участников манифестаций является отставка президента.

В понедельник в Сенате во время голосования по кандидатуре премьер-министра Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом, один из сенаторов открыл стрельбу из пистолета. В результате ранения получили фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата верхней палаты парламента. Голосование было сорвано.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже шесть месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Мишеля. Заседание Сената 11 сентября, на котором должно было пройти голосование по его кандидатуре, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.