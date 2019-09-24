Назарбаев предложил провести дебаты парламентариев Евразии о роли устава ООН

НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой проведения дебатов парламентариев стран Евразии, которые будут способствовать возрождению центральной роли устава ООН.

"Мы все наблюдаем кризис системы международного права, в том числе зачастую его эрозию - игнорирование, размывание или просто попрание. Хорошо известны случаи, когда нарушались суверенитет, территориальная целостность государств, рушились ранее достигнутые договоренности", - сказал Назарбаев на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии во вторник.

Он отметил, что "произвольное применение санкций негативно влияет не только на страны, против которых они направлены", но и на все другие государства, на благополучие миллионов простых людей по всему миру. "В этих условиях с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке я предложил созвать международную конференцию ООН высокого уровня по переподтверждению базовых принципов международного права. Парламентарии Евразии могли бы внести здесь свою добавленную стоимость, инициировав законодательные дебаты высокого уровня по возрождению центральной роли устава ООН", - предложил первый президент Казахстана.

Единый список террористических организаций

Назарбаев предложил парламентариям стран Евразии законодательно сформировать единый список террористических организаций.

"Следует сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества и повысить эффективность совместной работы на законодательном треке. Большой пласт деятельности лежит в части гармонизации правовых актов. Так, важно разработать общее определение терроризма, сформировать единый список террористических, экстремистских организаций, организованных международных преступных группировок", - сказал он.

Назарбаев отметил актуальность работы по разработке правовой базы при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху, эру искусственного интеллекта. "Следует поставить законодательный заслон продаже наркотиков через интернет с использованием электронных и крипто-кошельков. Одновременно необходимо не поддаваться соблазну политизировать международный парламентаризм, к примеру, исключая из диалога те или иные государства. Согласитесь, что это контрпродуктивно", - подчеркнул первый президент Казахстана.

Парламентарии "Большой Евразии"

Голос парламентариев на евразийском континенте должен быть слышен гораздо четче и громче. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

Назарбаев изложил свое видение того, что могут сделать члены делегаций, чтобы диалог доверия и партнерства стал неотъемлемым элементом "Большой Евразии". "Во-первых, я выступаю за то, чтобы голос парламентариев на континенте был слышен гораздо четче и громче", - сказал Назарбаев.

Он добавил, что народные избранники, понимая глубину и остроту современного глобального кризиса, должны внести свой вклад в его преодоление. "Во-вторых, полагаю важным более активное влияние парламентариев на политиков из числа глав государств и правительств", - отметил Назарбаев.

Урегулирование ситуации в Сирии

Международные встречи в Казахстане по урегулированию ситуации в Сирии способствовали прекращению войны в арабской стране. Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, выступая во вторник на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

"Сегодня город Нур-Султан является важной площадкой по решению сирийского кризиса. Здесь прошел десяток встреч с воюющими сторонами. После начала этих переговоров прекратилась война в Сирии", - сказал он.

Астанинский процесс - переговоры по инициативе РФ, Ирана и Турции в столице Казахстана: первый раунд прошел в Астане (в марте этого года Астана была переименована в Нур-Султан, однако название переговорного процесса осталось прежним) в январе 2017-го, а последний, 13-й - в августе нынешнего года. В консультациях принимают участие делегации сирийского правительства и оппозиционных сил, представляющих вооруженные группировки, которые готовы идти на диалог с властями, а также стран-гарантов - России, Ирана и Турции. Наблюдателями выступают ООН и Иордания, США в мае 2018 года отказались от участия в этом процессе. В августе 2019 года в качестве наблюдателей во встрече впервые приняли участие Ливан и Ирак. Очередные переговоры по Сирии в Нур-Султане запланированы на октябрь.

Международные договоры

Назарбаев обратился к парламентариям стран Евразии с призывом ратифицировать ряд важных международных договоров.

"Призываю включиться в процесс ратификации международных договоров, имеющих огромное значение для международного сообщества. Так, Парижское соглашение по климату подписано 192 государствами, но многие стороны его так и не ратифицировали", - сказал Назарбаев на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии во вторник.

"Мы каждый день слышим, что планета нагревается, что идет великая катастрофа", но ничего не делаем, чтобы предотвратить это, отметил он. "Схожая ситуация наблюдается в случае с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договором о запрещении ядерного оружия, Договором о нераспространении ядреного оружия и рядом других. Призывать всех отказаться от ядерного оружия и нераспространения, и в то же время ядерным державам продолжать совершенствовать это оружие и испытывать на уровне компьютерных игр - это нечестно, это не будет работать. Прежде всего, ядерные державы должны выступить с этой инициативой первыми, без этого дело не сдвинется", - подчеркнул первый президент Казахстана.

IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии, участие в котором примет руководство высших законодательных органов 65 стран, проходит в столице Казахстана. Тема совещания заявлена как "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". Россию представляет председатель Государственной думы Вячеслав Володин.