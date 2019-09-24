Пушилин заявил, что Донецк будет настаивать на подписании Киевом "формулы Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Представители Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины будут настаивать на подписании украинской стороной "формулы Штайнмайера". Об этом во вторник заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Представители ДНР в контактной группе будут настаивать на том, чтобы вернуться к вопросу подписания "формулы Штайнмайера", которое было сорвано украинской делегацией 18 сентября. Уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками "нормандского формата". Этого необходимо добиться, чтобы Киев не смог уклониться от обязательства предоставить Донбассу особый статус и, наконец, оставить в покое наш народ и дать ему, всем нам, жить так, как мы хотим - независимо и мирно", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Полпред Киева в контактной группе Леонид Кучма не стал 18 сентября подписывать "формулу Штайнмайера", невзирая на визу помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Впоследствии глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал произошедшее "техническим недоразумением", а сам Ермак и вовсе заявил, что особый порядок местного самоуправления в Донбассе не был предметом переговоров, хотя именно "формула Штайнмайера" определяет вступление его в силу.

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (в настоящее время президент Германии) предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там выборов сначала на временной основе. На постоянной основе он начнет там действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера".

По итогам последней встречи контактной группы полпред РФ Борис Грызлов заявил, что срыв Киевом договоренностей от 11 сентября политических советников глав стран "нормандской четверки" о подписании "формулы Штайнмайера" поставил под угрозу подготовку саммита "четверки". Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами, отметил полпред РФ. По словами Грызлова, оба вопроса должны были решаться одновременно, в ходе одного заседания, так как поручение "нормандского формата" содержало одновременно пункты по политике и безопасности