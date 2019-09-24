Турция и США проводят второе наземное патрулирование планируемой зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Турции и США приступили во вторник ко второму совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Как отмечает телеканал NTV, в нем принимают участие четыре турецкие и две американские единицы бронетехники.

Первое наземное патрулирование военных двух стран провели 8 сентября. В Министерстве иностранных дел Сирии в тот день расценили эти действия, как "агрессию, направленную на затягивание кризиса в Сирии".

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.