СМИ: в Гонконге избили политика, поддерживающего антиправительственные протесты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 сентября. /ТАСС/. Трое неизвестных в Гонконге во вторник избили члена Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии Роя Квона. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK .

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С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Нападение на 36-летнего политического активиста, поддерживающего протестное движение, произошло, когда он подходил к парковке в своем спальном районе. Утверждается, что один из злоумышленников снимал происходящее на видеокамеру.

Депутат был госпитализирован с ушибами на лице, шее и конечностях, сейчас он находится в сознании. Демократическая партия осудила инцидент, назвав его "организованной атакой с целью заставить замолчать людей, выражающих поддержку антиправительственным протестам".

Квон неоднократно был замечен на многочисленных митингах, которые продолжаются в Гонконге три с половиной месяца. Многие их участники выражают готовность продолжать протестные акции, несмотря на решение главы местной администрации Кэрри Лам выполнить одно из пяти требований демонстрантов по отзыву законопроекта об экстрадиции, позволяющего выдавать правонарушителей материковому Китаю.