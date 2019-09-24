СМИ: задержанные в Каталонии могли попытаться атаковать региональный парламент

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Задержанные в понедельник в Каталонии радикально настроенные сторонники независимости региона могли попытаться атаковать парламент автономной области. Об этом сообщила во вторник газета ABC.

По ее информации, девять человек, которых прокуратура Испании назвала членами "террористической группы каталонского сепаратистского характера", могли устроить атаку в день, когда будет озвучен вердикт по делу региональных политиков, причастных к организации референдума о независимости. Еще одной потенциальной целью задержанных являлся штаб испанской гражданской гвардии в Кановельесе в провинции Барселона.

Так, у подозреваемых были обнаружены планы и фотографии одного из объектов отделения правоохранительных органов. В свою очередь, по данным газеты "Конфиденсиаль", задержанные могли попытаться захватить здание парламента Каталонии и находиться там в течение недели.

Считается, что подозреваемые, у которых в ходе обысков были изъяты материалы для изготовления взрывных устройств, являются сторонниками так называемых комитетов в защиту республики, борющихся за независимость автономии. В этой связи, как передает газета "Расон", крайне правая партия Испании "Вокс" попросила Европейский совет включить данное движение в список террористических организаций ЕС.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл этот плебисцит нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Верховный суд Испании может вынести вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума, в первой половине октября текущего года. Не исключается, что приговор приведет к акциям протеста в регионе.