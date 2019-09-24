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Адвокат Януковича заявил, что готовит возможность его безопасного возвращения на Украину

Виталий Сердюк отметил, что защита пытается обеспечить все условия для того, чтобы экс-президент Украины не оказался в тюрьме
Виктор Янукович Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Виктор Янукович
© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

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"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - сказал он журналистам в эфире украинского "5 канала".

В настоящее время, по словам Сердюка, защита пытается обеспечить все условия для того, чтобы Янукович по возвращении не оказался в тюрьме. "Основные задачи, поставленные клиентом - обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - добавил он.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе, с февраля 2014 года он проживает в России.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением. Адвокаты обжаловали приговор в суде. Киевский апелляционный суд в ходе заседания 23 сентября приобщил к делу ряд важных доказательств защиты и объявил перерыв до 30 сентября. Пр этом суд отклонил ходатайство защиты об участии в деле Януковича в режиме видеоконференции в порядке международно-правовой помощи.

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