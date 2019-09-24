Адвокат Януковича заявил, что готовит возможность его безопасного возвращения на Украину

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - сказал он журналистам в эфире украинского "5 канала".

В настоящее время, по словам Сердюка, защита пытается обеспечить все условия для того, чтобы Янукович по возвращении не оказался в тюрьме. "Основные задачи, поставленные клиентом - обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - добавил он.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе, с февраля 2014 года он проживает в России.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением. Адвокаты обжаловали приговор в суде. Киевский апелляционный суд в ходе заседания 23 сентября приобщил к делу ряд важных доказательств защиты и объявил перерыв до 30 сентября. Пр этом суд отклонил ходатайство защиты об участии в деле Януковича в режиме видеоконференции в порядке международно-правовой помощи.