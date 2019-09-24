Зеленский надеется на встречу в "нормандском формате" в ближайшее время

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время. Он ожидает, что встреча будет сложной и речь на ней будет идти о конкретных вопросах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - цитирует президента Украины его пресс-служба.

Он также выразил надежду, что встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной. "Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский.

Встреча Трампа с Зеленским пройдет на полях ГА ООН 25 сентября. Президент США намерен обсудить с Зеленским возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.