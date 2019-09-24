Совбез Украины не нашел оснований для санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не нашел оснований для введения санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Об этом сообщило во вторник информагентство "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ СНБО.

"Службой безопасности Украины (СБУ) фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", - сообщил Совбез Украины. Отмечается, что 4 октября 2018 года Верховная рада приняла постановление с инициативой ввести санкции против ряда телеканалов, среди которых "112 Украина" и NewsOne.

СНБО Украины рассмотрел эту инициативу 19 марта этого года и поручил СБУ провести проверку этих телеканалов. "Украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности. СНБО поручил СБУ провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний", - пояснило издание. Таким образом, проведенная проверка не выявила оснований для санкций.

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович сообщал ранее, что в Верховной раде 9-го созыва представители фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект о создании следственной комиссии по расследованию в отношении украинских телеканалов NewsOne, "112 Украина" и "Зик" из-за возможной "пророссийской направленности" этих СМИ. Рабинович назвал такую инициативу продолжением преследования оппозиционных телеканалов.

Ранее Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne за "разжигание вражды". В свою очередь канал обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заверял, что не планирует инициировать прекращение деятельности каких-либо телеканалов в стране, в том числе и NewsOne.