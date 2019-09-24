ЦИК Белоруссии пригласил коллег из России и Украины наблюдать за выборами в парламент

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии направил приглашения своим коллегам в Россию, Украину и ряд других постсоветских государств принять участие в международном наблюдении за парламентскими выборами, которые пройдут 17 ноября. Об этом сообщила журналистам во вторник председатель ЦИК Лидия Ермошина.

"Да, мы направили приглашения своим коллегам. Это, по сути дела, страны бывшего Советского Союза, кроме Эстонии, Литвы, а также Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Южной Корее", - отметила глава ЦИК республики.

Ермошина заявила, что ЦИК Белоруссии готова принять конструктивные замечания по проведению парламентских выборов со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).

"Разумную критику будем принимать к исполнению, на критику предвзятую будем реагировать определенными письмами, возражениями. Это нормальная международная практика", - отметила глава белорусского ЦИК.

Она не стала комментировать ситуацию, связанную с нынешним потеплением отношений между Белоруссией и Западом и ее влиянием на будущую оценку парламентских выборов со стороны западных наблюдателей. "Председатель центральной комиссии не должен давать оценки подобным явлениям с точки зрения большой международной геополитики. Поэтому я воздержусь", - сказала Ермошина, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава ЦИК сообщила, что Центризбирком пока не получал от ОБСЕ уведомления о направлении своих наблюдателей на выборы в Белоруссию. "Поэтому на данный момент у нас аккредитованы более 50 человек наблюдателей от СНГ - единственные международные наблюдатели", - уточнила Ермошина. "От ПАСЕ мы получили предварительный сигнал, что миссия будет краткосрочная", - отметила глава ЦИК Белоруссии.

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания Белоруссии пройдут 17 ноября. Белорусским избирателям предстоит избрать в парламент 110 депутатов.