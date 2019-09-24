Зеленский подписал закон, наделяющий его правом единолично утверждать план обороны Украины

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины", которым глава государства наделяется полномочиями по утверждению плана обороны страны.

"Возвращен с подписью президента", - сказано в информации к закону, размещенном на сайте Верховной рады.

Этот закон был принят парламентом Украины 20 сентября. В пояснительной записке отмечается, что документ позволит закрепить на законодательном уровне "необходимость разработки и утверждения президентом Украины Плана обороны Украины и утверждения его структуры".

Предоставление президенту единоличного права утверждения плана обороны ранее вызвало замечания со стороны оппонентов действующей власти. Так, еще в день принятия документа в первом чтении 12 сентября депутат от фракции "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко), экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко выступил с предложением о том, чтобы план обороны Украины рассматривал и утверждал Совет национальной безопасности и обороны.