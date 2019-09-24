Макрон выразил недовольство действиями шведской активистки Тунберг в ООН

Тунберг, после выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в понедельник, подала вместе с группой молодых активистов, защитников экологии планеты, жалобу в Комитет ООН по правам ребенка. В жалобе содержится обвинение в адрес пяти стран, среди которых Франция и Германия, в том, что они недостаточно делают для борьбы с изменением климата - и тем самым нарушают Конвенцию о правах ребенка.

"Я совершенно не уверен, что это самый эффективный путь подхода к проблеме", - заявил, в частности, в этой связи французский президент. Он отметил при этом, что "безусловно полезны все акты мобилизации [на борьбу в защиту климата], предпринимаемые со стороны нашей молодежи и более старших лиц. Однако необходимо, чтобы эти акции были сконцентрированы против тех [стран], которые зашли дальше всех, против тех, кто пытается блокировать действия по защите климата". "Не думаю, что сегодня правительства Франции и Германии - это именно те, кто пытается блокировать действия [в защиту окружающей среды]", - подчеркнул президент Макрон.

"Сомневаюсь, что подобные действия [Тунберг] являются самым эффективным подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает использование угля, останавливает добычу [на своей территории] углеводородного сырья, принимает другие меры", - заявил французский лидер. Он выразил при этом мнение, что "наиболее радикальные позиции [экологов] лишь вносят раскол в общество".

Поддержка министров

Заявление президента Франции было поддержано в СМИ и министрами его правительства. "Считаю, что президент Франции активно ведет работу по экологическим проблемам. Атаковать Францию за то, что она якобы недостаточно мер принимает в защиту климата - это неоправданный, чрезмерный подход", - сказала во вторник в эфире телеканала CNEWS министр социальных дел и здравоохранения Аньес Бюзен.

Со своей стороны государственный секретарь при министре экологического перехода Брюн Пуарсон заявила в эфире радиостанции FranceInfo,: "Грета Тунберг, это конечно хорошо и важно, она мобилизует людей на защиту климата. Но какие конкретные решения она предлагает? Мне они не известны".

"Не думаю, что можно мобилизовать людей, опираясь лишь на чувство отчаяния, почти что чувство ненависти, по-существу натравливая одних на других". "Лучше бы она предприняла такие инициативы, которые действительно помогли бы нам достойно войти в 21 век", - отметила государственный секретарь.