Верховный суд Британии признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента королевства. Об этом объявила во вторник председатель Верховного суда Бренда Хейл.
"Решение [премьер-министра] было незаконным, лишенным юридической силы", - сказала она, добавив, что это единодушная позиция всех 11 судей инстанции. Хейл пояснила, что таким образом работа парламента не может считаться приостановленной, а депутаты могут возобновить заседания. "Пророгации парламента не было", - сказала председатель суда, назвав незаконным совет премьер-министра королеве Елизавете II о приостановке работы законодательного органа.
Судья фактически признала правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы ничто иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.
"Влияние этого действия на функционирование нашей демократии было огромным", - сказала она. "Суд пришел к выводу, что решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования", - заявила Хейл.
Вердикт инстанции, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства Джонсона, которому теперь придется возобновить работу законодательного органа.