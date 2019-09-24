Верховный суд Британии признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента королевства. Об этом объявила во вторник председатель Верховного суда Бренда Хейл.

Джонсону грозит тюрьма за отказ отсрочить Brexit, но он не хочет сдаваться

Борис до конца. Джонсону грозит тюрьма за отказ отсрочить Brexit, но он не хочет сдаваться

"Решение [премьер-министра] было незаконным, лишенным юридической силы", - сказала она, добавив, что это единодушная позиция всех 11 судей инстанции. Хейл пояснила, что таким образом работа парламента не может считаться приостановленной, а депутаты могут возобновить заседания. "Пророгации парламента не было", - сказала председатель суда, назвав незаконным совет премьер-министра королеве Елизавете II о приостановке работы законодательного органа.

Судья фактически признала правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы ничто иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.

"Влияние этого действия на функционирование нашей демократии было огромным", - сказала она. "Суд пришел к выводу, что решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования", - заявила Хейл.

Вердикт инстанции, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства Джонсона, которому теперь придется возобновить работу законодательного органа.