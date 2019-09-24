Король Испании подписал указ о роспуске парламента и назначении выборов на 10 ноября

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI подписал во вторник указ о роспуске обеих палат парламента и назначении новых всеобщих выборов на 10 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе Конгресса депутатов (нижней палаты парламента).

"Председатель Конгресса депутатов Меричель Батет скрепила подписью [монарха] сегодня во дворце Сарсуэла указ о роспуске Генеральных кортесов и созыве выборов 10 ноября", - отмечается в сообщении. Документ вступит в силу после публикации во вторник в Официальном правительственном вестнике.

Ранее подобные указы подписывались премьер-министром Испании, однако в настоящий момент правительство королевства имеет статус исполняющего обязанности и не обладает соответствующими полномочиями. Подобная ситуация во второй раз произошла в истории демократической Испании.

28 апреля текущего года в королевстве уже состоялось волеизъявление, по итогам которого победу одержала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и. о. премьера Педро Санчеса. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно утвердить Санчеса на пост главы кабмина. Несмотря на отсутствие необходимой поддержки, лидер ИСРП попытался получить доверие Конгресса, чтобы сформировать правительство. В результате Конгресс не утвердил его кандидатуру на пост премьера.

Переговоры ИСРП с главным потенциальным союзником - левой партией "Подемос" ("Мы можем") - не увенчались успехом. Эта политическая сила настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступает соцпартия. По конституции страны, парламентские группы должны были договориться по данному вопросу до 23 сентября. Поскольку этого не произошло, теперь страну ждут четвертые за последние четыре года всеобщие выборы.