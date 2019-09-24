Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете решения Верховного суда о том, что объявленная им приостановка парламента была незаконной.
"Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, "взвесить свою позицию" и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти", - сказал Корбин, выступая во вторник на съезде лейбористов в Брайтоне.
"Я призываю немедленно восстановить работу парламента", - добавил он. К отставке Джонсона также успели призвать представители других оппозиционных партий, в том числе Шотландской национальной партии (ШНП), Партии "зеленых", валлийской партии Plaid Cymru.
"У Бориса Джонсона нет альтернативы, он должен набраться смелости и подать в отставку", - заявила член ШНП Джоанна Черри.
Реакции от премьер-министра, который в настоящий момент находится в Нью-Йорке, где принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пока не последовало. Представитель Даунинг-стрит, которого цитирует телеканал Sky News, ограничился тем, что назвал решение Верховного суда чрезвычайным.
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