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Генассамблея ООН - 2019

СМИ: власти США ограничили перемещение Роухани в Нью-Йорке

По данным агентства Fars, президент Ирана не может самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры ООН

ТЕГЕРАН, 24 сентября. /ТАСС/. Власти США ограничили возможность перемещения президента Ирана Хасана Роухани в Нью-Йорке на время проведения Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает во вторник агентство Fars.

Отмечается, что Роухани не может самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры ООН, расположенной на Манхэттене. Кроме того, президент Ирана получил специальное разрешение на пребывание в отеле.

В воскресенье агентство IRNA сообщило, что около одной трети членов делегации Роухани не получили визы в США для посещения ГА ООН.

Власти США выдали в четверг президенту Ирана и министру иностранных дел этой страны Мохаммаду Джаваду Зарифу визы для посещения сессии ГА ООН. До этого момента участие Роухани и Зарифа в работе Генассамблеи было под вопросом.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанГенассамблея ООН - 2019
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