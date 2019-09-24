Спикер Палаты общин заявил о необходимости возобновления работы британского парламента

ТАСС, 24 сентября. Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу заявил о необходимости срочного возобновления работы парламента Соединенного Королевства. Таким образом он прокомментировал вердикт Верховного суда, который признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу нижней палаты британского законодательного органа, информирует телеканала Sky News.
"Я приветствую решение Верховного суда о том, что приостановка работы парламента была незаконной. <...> Палата общин должна собраться без промедления. С этой целью я сейчас в срочном порядке проконсультируюсь с лидерами партий", - сказал он.
Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента королевства. Его председатель Бренда Хейл пояснила, что таким образом работа парламента не может считаться приостановленной, а депутаты могут возобновить заседания.
Вердикт инстанции, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства Джонсона, которому теперь придется возобновить работу законодательного органа.