Посольство США не комментирует невыдачу части делегации России виз на Генассамблею ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Посольство США в России не комментирует ситуацию с невыдачей американских виз ряду членов делегации РФ на Генассамблее ООН, поскольку таковы правила работы диппредставительства.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", - сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.

Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил ТАСС, что 10 членов российской делегации не получили визы и не смогут принять участие в работе 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию". По ее словам, эта ситуация будет обсуждаться на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что представителю посольства США в этой связи был выражен решительный протест и передана соответствующая нота. Дипломат отметил, что Москва рассмотрит различные варианты ответа на невыдачу виз членам российской делегации.