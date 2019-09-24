В Белграде назвали неприемлемым отсутствие РФ и Сербии на 80-летии начала Второй мировой

БЕЛГРАД, 24 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич назвал неприемлемым тот факт, что Россию и Сербию не пригласили в Польшу на церемонию 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом он заявил во вторник в ходе прошедшей во дворце "Сербия" в Белграде конференции организаторов акции "Бессмертного полка" .

"Не так давно мы приняли закон, согласно которому одна из государственных акций будет 9 мая, поэтому шествие "Бессмертного полка" включено в государственную программу, акция будет проходить каждый год 9 мая вместе с нашими друзьями по всему миру. Это особенно важно сейчас, когда существуют попытки перекроить историю и уменьшить вклад России и Сербии во Второй мировой войне, хотя наши страны принадлежат к числу тех, кто понес самые большие потери. Конференция организаторов "Бессмертного полка" дает возможность поднять голос против тех, кто позволил себе 1 сентября не позвать Россию и Сербию на церемонию по случаю начала Второй мировой войны, тогда как Россия и Сербия, возможно, внесли самый большой вклад в борьбу с фашизмом. Не позвать нас - это неприемлемо", - заявил министр.

"На акции "Бессмертного полка" в России лично присутствует президент [Владимир] Путин. Не так давно наш президент Александар Вучич также принял участие в шествии в День Победы и шел вместе с российским лидером. Надеюсь, что эта традиция и эта массовость "Бессмертного полка" повторится в Сербии", - сказал Джорджевич.

Ранее президент Сербии Александар Вучич напомнил, что Сербия не была приглашена в Варшаву, хотя сербский народ в пропорциональном отношении является одним из самых пострадавших во Второй мировой войне. По его мнению, с ревизионизмом истории необходимо бороться фактами и истиной.