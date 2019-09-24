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Brexit
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Джонсон заявил, что правительство выполнит решение Верховного суда

Ранее суд признал незаконной приостановку работы парламента

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что его правительство уважает и исполнит решение Верховного суда Соединенного Королевства, признавшего незаконным приостановку работы британского парламента. Об этом Джонсон заявил вещательной корпорации Би-би-си в Нью-Йорке, где он участвует в работе Генассамблеи ООН.

"Мы уважаем судебную власть и исполним это решение", - сказал Джонсон, при этом подчеркнув, что он в корне не согласен с решением и доводами судей.

Теги
BrexitДжонсон, Борис
Brexit
Верховный суд Британии признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента
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