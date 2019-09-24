СМИ: Эр-Рияд подтвердил намерение вступить в коалицию по охране судов в Персидском заливе

ТАСС, 24 сентября. Саудовская Аравия подтвердила намерение присоединиться к международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в районе Персидского залива. Об этом говорится в заявлении совета министров королевства, распространенном во вторник.

"Решение о присоединении [Саудовской Аравии] к международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства [в районе Персидского залива] вызвано стремлением поддержать международные и региональные усилия по противодействию угрозам судоходству и мировой торговле, а также стремлением гарантировать надежные и бесперебойные поставки энергоресурсов для мировой экономики", - цитирует заявление совета саудовский телеканал Al Arabiya.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.