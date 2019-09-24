Reuters: Джонсон не собирается подавать в отставку после решения Верховного суда

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен подавать в отставку после того, как Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение временно приостановить работу британского парламента. Об этом агентству Reuters заявил во вторник источник в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

"По словам источника, премьер-министр Джонсон не подаст в отставку и сразу после своего выступления в ООН во вторник вылетит обратно в Лондон", - сообщает агентство. По словам собеседника Reuters, вечером Джонсон также проведет по телефону экстренное совещание с членами своего кабинета. Первоначально предполагалось, что британский премьер покинет Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в работе Генассамблеи ООН, в среду.

"Мы уважаем судебную власть и независимость наших судов, однако я в корне не согласен с этим решением [Верховного суда]. Нам в Соединенном Королевстве не смогут помешать покинуть ЕС 31 октября, выполнив наши обещания и волю народа, наделившего нас соответствующим мандатом", - заявил сам британский премьер, выступая в Нью-Йорке перед представителями бизнеса США и Канады.

Ранее во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit. После того, как суд огласил свое решение, лидеры трех крупнейших оппозиционных партий страны (Лейбористской партии, "Либеральных демократов" и Шотландской народной партии) призвали Джонсона покинуть свой пост.