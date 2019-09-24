Генсек ООН назвал страх "самым успешным брендом" современности

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с трибуны Генассамблеи объявил о мерах по борьбе с "брендом страха".

"Страх - самый продающийся бренд современности", - заявил он, выступая во вторник на открытии общеполитических дебатов высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с этим Гутерриш объявил о двух инициативах. "Во-первых, это инициатива, в которую вовлечена вся структура ООН, по борьбе с ненавистническими высказываниями", - сообщил он. "Вторая - это поддержка действий по обеспечению безопасности в религиозных местах и осуществлению права на свободу вероисповедания", - продолжил глава всемирной организации.

"Человеческие права религиозных, этнических и других меньшинств не могу угнетаться", - заключил Гутерриш.

Общеполитические дебаты высокого уровня проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Вопросы климата

Мир двигается в правильном направлении, но недостаточно быстро в борьбе с климатическими изменениями, отметил Гутерриш.

"Мир начинается двигаться - недостаточно быстро, но в правильном направлении - в сторону отказа от ископаемых видов топлива и возможностей зеленой экономики", - сказал глава всемирной организации. Он отметил, что "саммит по климату подчеркнул некоторые решения, принятия которых нужно активизировать, чтобы кардинально сократить выбросы, сдерживать рост глобальной температуры на уровне 1,5 градуса и достичь углеродной нейтральности к 2050 году". "Мы должны сохранить и развить этот импульс", - обратился Гутерриш к участникам общеполитических дебатов.

По мнению генсека ООН, к современным условиям должна адаптироваться даже терминология: "то, что когда-то именовалось "изменениями климата" сейчас превратилось в настоящий "климатический кризис", а то, что в свое время называли "глобальным потеплением", сейчас превратилось в "глобальный нагрев".

Создание Конституционного комитета Сирии

По словам Гутерриша, создание сирийского Конституционного комитета стало долгожданным шагом вперед на пути к политическому урегулированию в Сирии.

"Только что был сделан долгожданный шаг вперед на пути политического выхода из трагической ситуации в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - сказал глава всемирной организации. "Как я объявил вчера, было достигнуто соглашение со всеми вовлеченными сторонами для создания заслуживающего доверия, сбалансированного, инклюзивного конституционного комитета, принадлежащего Сирии и под руководством сирийцев", - подчеркнул он.

Гутерриш сообщил, что его спецпосланник по Сирии Гейр Педерсен "только что покинул Дамаск после того, как завершил согласование последних деталей с правительством и с оппозицией". "ООН рассчитывает на то, что комитет соберется в Женеве в ближайшие недели", - заключил он.

Объявление о завершении формирования комитета сам генсек сделал в ООН в понедельник. Решение о его создании было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога.