Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева, но пока не назвал свою партию

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении принять участие в досрочных выборах киевского градоначальника, но пока не назвал партию, которая его поддержит.

"Мы однозначно будем принимать участие в выборах, в ближайшее время презентуем обновленную политическую силу. И также убежден, что нужно договариваться об объединении усилий, для того, чтобы город Киев развивался", - сказал он в интервью столичному телеканалу "Киев".

Кличко заявил, что он борется за право киевлян избирать власть по принципу демократии и самоуправления. Киевский мэр с 2010 года возглавляет партию "Удар".

Ранее Кличко обращался к Верховной раде с просьбой назначить досрочные выборы в Киевской городской совет из-за отсутствия кворума в сессионном зале. 17 сентября президентская фракция в Раде "Слуга народа" внесла на рассмотрение проект поправок в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", где предусматривается проведение выборов мэра и депутатов горсовета Киева 8 декабря.

Правительство Украины ранее одобрило увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), а согласно проекту поправок к закону о Киеве предусматривается разделение должностей мэра и главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы горадминистрации. Кличко заявлял, что "разделение полномочий разрушит самоуправление" в городе. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними, настаивал он.