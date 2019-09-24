Генсек ООН на открытии 74-й сессии Генассамблеи призвал продлить СНВ-3

"В краткосрочной перспективе соглашение по СНВ должно быть продлено, - заявил он. - Мы должны заниматься все усиливающейся угрозой, которую представляют баллистические ракеты, а также гарантировать успешное проведение в 2020 году обзора выполнения положений Договора о нераспространении ядерного оружия".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.