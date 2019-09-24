Иорданский король занял сторону Эр-Рияда в инциденте с атаками на Saudi Aramco

ТАСС, 24 сентября. Иордания поддерживает Саудовскую Аравию в ситуации вокруг атак на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. С таким заявлением выступил во вторник иорданский король Абдалла II.

"Иорданское королевство на стороне Саудовской Аравии в ситуации с атаками на Saudi Aramco", - цитирует монарха иорданское агентство Petra.

Абдалла II также подчеркнул, что между странами установлены "особые" отношения. "Мы стремимся защитить наших [саудовских] братьев", - добавил он.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.