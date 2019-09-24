Генсек ООН обсудил вопрос Косова с президентом Сербии

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил ситуацию на Балканах и проблему непризнанного Косова с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского лидера.

"Президент сообщил генеральному секретарю о проблемах в диалоге с Приштиной и заявил, что ситуация не является легкой, но Сербия делает все, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе, добавив, что ситуация усложняется, особенно в Боснии и Герцеговине. Генеральный секретарь приветствовал решимость и конструктивный подход президента Сербии к региональным вопросам, а также храбрость и упорство в поиске решения для косовского вопроса", - говорится в сообщении.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями самопровозглашенной республики Косово торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент Косова одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244.

7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.