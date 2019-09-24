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Генассамблея ООН - 2019

Белый дом распространил выдержки из речи Трампа на Генеральной Ассамблеи ООН

Как ожидается, американский президент, в частности, заявит, что США не стремятся к конфликтам с другими странами, но не перестанут защищать свои интересы

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не стремится к конфликтам с другими странами, но никогда не перестанет защищать американские интересы. Такое заявление президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Выдержки из его речи распространила пресс-служба Белого дома.

"США не ищут конфликта с какой-либо из стран. Мы хотим мира, сотрудничества, взаимной выгоды со всеми. Но я никогда не перестану защищать американские интересы", - скажет Трамп.

Теги
СШАТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2019
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