Число погибших в беспорядках на востоке Индонезии достигло 32 человек

ТАСС, 24 сентября. По меньшей мере 32 человека погибли, 86 получили ранения в ходе массовых беспорядков на почве ксенофобии в провинции Папуа на востоке Индонезии, которые вновь вспыхнули в этом регионе на этой неделе. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа".

"В городе Вамэна обнаружено 28 тел погибших. Еще четыре человека скончались в городе Ваэна", - заявил представитель местной полиции. Отмечается, что из Джаяпуры, административного центра провинции, направлены дополнительные силы для поддержания правопорядка на месте столкновений.

Ранее во вторник сообщалось о 24 погибших и 72 раненных в Папуа.

Провинции Папуа и Западное Папуа недавно столкнулись с массовыми беспорядками, которые продолжались там более двух недель. В ходе волнений погибли три человека. Кроме того, в регионе продолжает деятельность сепаратистская группировка "Движение "Свободное Папуа", которая выступает за отделение этих провинций от Индонезии.