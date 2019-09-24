{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших в беспорядках на востоке Индонезии достигло 32 человек

Конфликты в провинции Папуа вспыхнули на почве ксенофобии

ТАСС, 24 сентября. По меньшей мере 32 человека погибли, 86 получили ранения в ходе массовых беспорядков на почве ксенофобии в провинции Папуа на востоке Индонезии, которые вновь вспыхнули в этом регионе на этой неделе. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа".

"В городе Вамэна обнаружено 28 тел погибших. Еще четыре человека скончались в городе Ваэна", - заявил представитель местной полиции. Отмечается, что из Джаяпуры, административного центра провинции, направлены дополнительные силы для поддержания правопорядка на месте столкновений.

Ранее во вторник сообщалось о 24 погибших и 72 раненных в Папуа.

Провинции Папуа и Западное Папуа недавно столкнулись с массовыми беспорядками, которые продолжались там более двух недель. В ходе волнений погибли три человека. Кроме того, в регионе продолжает деятельность сепаратистская группировка "Движение "Свободное Папуа", которая выступает за отделение этих провинций от Индонезии.

Теги
Индонезия
Суд ЕС подтвердил отмену "истекших" санкций против Януковича
При этом в пресс-службе трибунала уточнили, что текущие ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины остаются в силе
Читать полностью