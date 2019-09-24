Трамп считает, что Демпартия США не имеет шансов на победу в 2020 году

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Демократическая партия США пытается вести разговор об импичменте президента Дональда Трампа, поскольку не имеет шансов на победу на выборах главы государства, предстоящих в ноябре следующего года. Такое мнение выразил во вторник республиканец Трамп, беседуя с журналистами перед началом выступления с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Это смехотворно. Это охота на ведьм", - сказал американский лидер, комментируя усиливающиеся в стане демократов призывы к его импичменту.

Поводом для таких призывов стал скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, разгоревшийся в Вашингтоне. Демократическая партия считает, что республиканец Трамп в ходе этой беседы оказывал давление на Зеленского, добиваясь того, чтобы Киев начала расследование действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний является на данном этапе по существу ключевым претендентом на пост президента США на предстоящих в ноябре 2020 года выборах от демократов. Демократы в Конгрессе США активно обсуждают перспективы импичмента Трампа в связи с нынешним скандалом.

"Я лидирую по результатам опросов общественного мнения. У них (демократов - прим. ТАСС) нет никакого представления о том, как меня остановить. Единственным способом, которым они могут попытаться сделать это, является импичмент", - убежден руководитель американской администрации.

"Такого прежде никогда не случалось с президентом [США]. Такого никогда прежде не было. Это абсурд", - добавил Трамп.