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Трамп заявил о стремлении США восстановить баланс в отношениях с КНР

При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не примет несправедливую торговую сделку

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к восстановлению баланса в отношениях с Китаем, однако не примут несправедливую торговую сделку с Пекином. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Американский народ в полной мере стремится к восстановлению баланса в наших отношениях с Китаем. Надеюсь, мы можем достичь соглашения, которое было бы выгодным для обеих стран, но, как я уже ясно дал понять, я не приму плохую для американцев сделку", - сказал американский лидер.

Он также добавил, что ответ Китая на ситуацию в Гонконге продемонстрирует, как Пекин дальше будет себя вести на международной арене в будущем.

"Мы хотим стабилизировать отношения с Китаем, но мы также будем внимательно отслеживать ситуацию в Гонконге, - сказал он. - Ожидаем, что Китай будет уважать юридическую систему Гонконга и его демократический путь развития".

"Как Китай будет решать ситуацию, покажет их дальнейшую роль в мире в будущем, - отметил Трамп. - Мы все считаем [председателя КНР] Си Цзиньпина великим лидером".

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая войнаАкции протеста в Гонконге
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