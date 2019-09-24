Трамп заявил о стремлении США восстановить баланс в отношениях с КНР

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к восстановлению баланса в отношениях с Китаем, однако не примут несправедливую торговую сделку с Пекином. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Американский народ в полной мере стремится к восстановлению баланса в наших отношениях с Китаем. Надеюсь, мы можем достичь соглашения, которое было бы выгодным для обеих стран, но, как я уже ясно дал понять, я не приму плохую для американцев сделку", - сказал американский лидер.

Он также добавил, что ответ Китая на ситуацию в Гонконге продемонстрирует, как Пекин дальше будет себя вести на международной арене в будущем.

"Мы хотим стабилизировать отношения с Китаем, но мы также будем внимательно отслеживать ситуацию в Гонконге, - сказал он. - Ожидаем, что Китай будет уважать юридическую систему Гонконга и его демократический путь развития".

"Как Китай будет решать ситуацию, покажет их дальнейшую роль в мире в будущем, - отметил Трамп. - Мы все считаем [председателя КНР] Си Цзиньпина великим лидером".

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.