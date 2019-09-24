Трамп заявил, что будущее не за глобализмом, а за суверенитетом и независимостью стран

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее принадлежит не идеям глобализма, а политике, нацеленной на защиту суверенитета и независимости государств мира. С таким заявлением американский лидер выступил во вторник на открытии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Если вы хотите свободы, гордитесь своей страной, если вы хотите демократии, держитесь за свой суверенитет, и если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые лидеры всегда ставят на первое место благо своего народа и своей страны. Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам, оно принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и те различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной", - заявил он.

Говоря на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о позиции своей страны, Трамп отметил, что Соединенные Штаты намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества.

"Америка готова к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из ближайших друзей Америки когда-то были нашими самыми большими врагами. США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что, хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир", - сказал он.

По словам Трампа, именно по этой причине Вашингтон начал проведение "смелой политики на Корейском полуострове".

"Наша позиция во всем мире предельно ясна: цель Америки не заключается в том, чтобы продолжать все эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются", - заявил американский лидер.

"Имея перед собой эту цель, моя администрация также стремится воплотить в жизнь надежду на более светлое будущее в Афганистане", - добавил он.