Трамп пообещал ужесточать санкции в отношении Ирана, пока он не изменит политику

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. США намерены ужесточать санкции в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"До тех пор, пока Иран не изменит свое поведение, санкции не будут отменены, - подчеркнул он. - Они будут лишь усилены". Он назвал Иран "одной из величайших угроз для миролюбивых стран" и обвинил Тегеран в поддержке терроризма и в стремлении получить ядерное оружие. "Мы не должны допустить продвижения Ирана по пути создания ядерного оружия и ракет", - продолжал он, напомнив о том, что после выхода США Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в отношении Ирана были введены жесткие санкции.

"В попытке избавиться от санкций иранский режим встал на путь неспровоцированной агрессии, - продолжал он. - В ответ на недавний удар Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии мы только что ввели самые жесткие санкции в отношении Центрального банка Ирана и фонда национального благосостояния".

"Настало время для того, чтобы иранские лидеры сделали шаг вперед и прекратили угрожать соседним странам, сосредоточившись на развитии своей собственной страны, - отметил он. - Для лидеров Ирана настало время для того, чтобы поставить на первое место интересы иранского народа".

Перед выступлением на дебатах Трамп в беседе с журналистами выразил уверенность в сильной позиции США в отношении Ирана. "Я думаю, что с Ираном все получается хорошо. Независимо от того, что будет, мы на очень сильной позиции в том, что касается Ирана. Я думаю, что они хотят что-то сделать, и с их стороны это будет разумно", - сказал он.

Два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за это взяли на себя мятежники-хуситы. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.