Трамп пообещал не прекращать попыток добиться мирного урегулирования в Афганистане

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. США будет продолжать неустанно работать над достижением мира в Афганистане. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общеполитические дебаты высокого уровня проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Президент США акцентировал внимание на том, что Вашингтон не ставит перед собой задачу вести бесконечные войны. "С этой целью моя администрация также надеется на более светлое будущее в Афганистане", - отметил Трамп.

"К сожалению, движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) решило продолжать варварские нападения. Мы будем продолжать работу с коалицией и нашими афганскими партнерами над искоренением терроризма, и мы никогда не прекратим работу над тем, чтобы мир стал реальностью", - резюмировал президент США.

За последний год США и представители радикального движения "Талибан" провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

2 сентября спецпредставитель США Залмай Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Впоследствии президент Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

В связи с этим госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Халилзад был отозван в Вашингтон. Дипломат, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.