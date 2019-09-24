Трамп назвал Мадуро диктатором и марионеткой Кубы

"В венесуэльских тюрьмах сейчас находятся около 15 тыс. политических заключенных. Тысячи людей подверглись внесудебным казням. Диктатор Мадуро является марионеткой Кубы, которого охраняют от венесуэльцев кубинские спецслужбы, - заявил Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Куба использует венесуэльскую нефть, чтобы укрепить свой коррумпированный коммунистический режим".

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Придет день, и демократия будет восстановлена, страна станет свободной, - продолжил он. - Самый большой вызов для Венесуэлы - это социализм, разрушающий общество". По мнению главы Белого дома, события в этой латиноамериканской стране "напоминают всем, что социализм и коммунизм не имеют ничего общего со справедливостью и равенством", а служат лишь правящему классу.

"США никогда не будут социалистической страной. В прошлом веке коммунизм и социализм убили 100 млн людей, - сказал Трамп. - В Венесуэле продолжают гибнуть люди". Президент США утверждал, что венесуэльские власти сочетают авторитарную идеологию с новыми технологиями. "США предпринимают все шаги для защиты своих данных и [обеспечения] безопасности. Мы призываем всех делать то же самое, - заявил Трамп. - Свобода и демократия должны быть защищены".