Трамп назвал Мадуро диктатором и марионеткой Кубы

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал во вторник венесуэльского лидера Николаса Мадуро марионеткой Кубы и пообещал, что Соединенные Штаты никогда не станут социалистическим государством.
"В венесуэльских тюрьмах сейчас находятся около 15 тыс. политических заключенных. Тысячи людей подверглись внесудебным казням. Диктатор Мадуро является марионеткой Кубы, которого охраняют от венесуэльцев кубинские спецслужбы, - заявил Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Куба использует венесуэльскую нефть, чтобы укрепить свой коррумпированный коммунистический режим".
"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Придет день, и демократия будет восстановлена, страна станет свободной, - продолжил он. - Самый большой вызов для Венесуэлы - это социализм, разрушающий общество". По мнению главы Белого дома, события в этой латиноамериканской стране "напоминают всем, что социализм и коммунизм не имеют ничего общего со справедливостью и равенством", а служат лишь правящему классу.
"США никогда не будут социалистической страной. В прошлом веке коммунизм и социализм убили 100 млн людей, - сказал Трамп. - В Венесуэле продолжают гибнуть люди". Президент США утверждал, что венесуэльские власти сочетают авторитарную идеологию с новыми технологиями. "США предпринимают все шаги для защиты своих данных и [обеспечения] безопасности. Мы призываем всех делать то же самое, - заявил Трамп. - Свобода и демократия должны быть защищены".