Трамп назвал основные угрозы демократии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Социальные сети, истеблишмент и бюрократические системы Запада зачастую лишь расшатывают демократические системы государственного управления, подрывают традиции и ценности, пытаются переписать историю. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на ее 74-й сессии.

"Даже в свободных странах мы видим тревожные признаки и новые вызовы свободе", - убежден американский лидер.

Далее он перечислил такие признаки и вызовы. "Небольшое число платформ социальных сетей набирает невероятную власть над тем, что мы можем видеть, и над тем, что нам разрешено говорить. Постоянный политический класс открыто презирает волю народа, отвергает ее и бросает ей вызов. Безликая бюрократия действует в тайне, ослабляет демократическое управление. Средства массовой информации и академические институты ведут наступление на нашу историю, традиции и ценности", - заявил Трамп.