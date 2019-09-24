Трамп отрицает размен помощи США Украине на действия Киева против сына Байдена

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Власти США не осуществляли никакого размена американской военной помощи Украине на действия Киева против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Никогда не было никакой услуги за услугу", - сказал он. "С нашей стороны не было никакого давления, ничего подобного", - подчеркнул американский лидер.

"Совсем другое дело - Байден. То, что он сказал - это был просто ужас. Спросите у него, как его сын заработал миллионы долларов на Украине, заработал миллионы долларов на Китае, хотя у него не было никакой квалификации. То, что он сделал - это действительно проблема", - добавил президент США.

Трамп также вновь пояснил, почему принимал решение временно заморозить предоставление военной помощи Украине. "Потому что я думаю, что другие страны тоже должны платить, - сказал он. - Почему Соединенные Штаты - единственные, кто платит за Украину?". "Я уже давно об этом говорю. Не только по отношению к Украине, но и ко многим другим странам. Действительно, почему Германия - а я только что встретился с канцлером [ФРГ Ангелой Меркель] - не платит, почему не платит Франция, все эти страны? Почему всегда платим мы? И я полагаю, что никто не предоставлял так много Украине, как мы. Я знаю, что президент [Барак] Обама в свое время посылал им подушки и одеяла. Я же отправил на Украину противотанковые орудия и множество вещей", - заявил президент США.

"Кстати говоря, не в курсе, знаете ли вы об этом, но средства были выделены. Но я хотел, чтобы другие страны тоже платили, потому что, честно говоря, это их затрагивает сильнее", - добавил американский лидер.

Военная помощь Украине

В конце августа газета Politico проинформировала о том, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечалось в статье, глава американской администрации хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если администрация целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.

12 сентября представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Государственный департамент и Министерство обороны США приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности. Речь шла как минимум о $250 млн по линии Пентагона и еще о приблизительно $140 млн по линии Госдепа.

Разговор двух президентов

Как утверждала 20 сентября со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле президент США "примерно восемь раз" заявлял о том, что украинскому лидеру следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали свое расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.