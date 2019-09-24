СМИ: в теледебатах демократов в ноябре могут участвовать всего пять претендентов

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Число участников пятых общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии в ноябре может сократиться до пяти. С таким прогнозом выступил во вторник портал Elections Central , размещающий информацию по предстоящим в ноябре 2020 года выборам президента США.

Национальный комитет Демократической партии, как ожидается, ужесточит требования для участия в теледебатах: претенденты должны будут заручиться по крайней мере 3% поддержки потенциальных избирателей по итогам четырех общенациональных опросов и собрать пожертвования на проведение предвыборной кампании минимум у 165 тыс. потенциальных избирателей. Этим требованиям сейчас соответствуют пятеро: экс-вице-президент США Джо Байден, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

В четвертых теледебатах, намеченных на 15-16 октября в Университете Оттербейн (Otterbein University) в городе Вестервилл (штат Огайо), помимо Байдена, Буттеджаджа, Сандерса, Харрис и Уоррен могут участвовать сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, бизнесмен Эндрю Янг и миллиардер Том Стейер, получившие по итогам опросов более 2% поддержки избирателей и собравшие пожертвования у 130 тыс. человек.

Национальный комитет Демократической партии запланировал еще одни теледебаты в декабре, а затем еще шесть теледебатов в период с января по апрель 2020 года. Они завершатся уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.