В ООН выясняют ситуацию с невыдачей визы членам делегации России на Генассамблею

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных наций разбирается в ситуации с невыдачей визы американских членам делегации РФ на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Мы видели сообщения и пытаемся получить больше информации", - сказал он.

В офисе генсека напомнили, что в качестве страны расположения ООН США обязаны выдавать визы представителям государств, приезжающих на мероприятия международной организации.

Ряд членов Совета Федерации, в том числе глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Как сообщил Косачев ТАСС, всего 10 членов российской делегации не получили визу. По его словам, документы находятся в посольстве США, к моменту вылета во вторник визы не были оформлены.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации неприемлемой, требующей жесткой реакции Москвы и ООН. В Кремле отметили, что таким образом США нарушили свои международные обязательства.